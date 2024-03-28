На утро 28 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 439 тысячи человек. Кроме того, было утилизировано тысячи единиц вражеской техники.

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Актуальные потери врага

За 2 года полномасштабной войны Россия потеряла:

личного состава – 439970 (+780),

танков – 6914 (+10),

боевых бронированных машин – 13237 (+21),

артиллерийских систем – 10963 (+32),

РСЗО – 1021 (+2),

средств ПВО – 729 (+1),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня –8590 (+22),

крылатых ракет – 2017 (+2),

кораблей и катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14595 (+56),

специальной техники – 1800 (+6).

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 28 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

В общем, за прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Черноморского флота становится все меньше и меньше

В течение последних дней украинские военные нанесли значительные повреждения двум большим десантным кораблям России - "Ямал" и "Азов", а также одному разведывательному кораблю под названием "Иван Хурс". Это стало частью широкомасштабных операций по уничтожению флота врага.

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, за более чем два года полномасштабной войны, Украина уничтожила или вывела из строя около трети кораблей Черноморского флота России.

В частности, около десятка кораблей-ракетоносцев российского флота было потоплено лишь два. Плетенчук также заявил, что украинские Вооруженные Силы будут продолжать активно атаковать корабли Российского Черноморского флота.