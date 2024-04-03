Станом на ранок 3 квітня загальні втрати Росії вже перевищили 444 тисячі бійців. Окрім того, українські захисники вже знищили понад 61 тисячу військової техніки.
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Втрати агресора
- Особового складу – близько 444 370 (+710),
- танків – 7009 (+11),
- бойових броньованих машин – 13 368 (+18),
- артилерійських систем – 11142 (+30),
- РСЗВ – 1025 (+2),
- засобів ППО – 745 (+1),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),
- крилатих ракет – 2059 (+1),
- кораблів /катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30),
- спеціальної техніки – 1838 (+6).
Втрати Росії на 3 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ