Станом на ранок 3 квітня загальні втрати Росії вже перевищили 444 тисячі бійців. Окрім того, українські захисники вже знищили понад 61 тисячу військової техніки.

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Втрати агресора

  • Особового складу – близько 444 370 (+710),
  • танків – 7009 (+11),
  • бойових броньованих машин – 13 368 (+18),
  • артилерійських систем – 11142 (+30),
  • РСЗВ – 1025 (+2),
  • засобів ППО – 745 (+1),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),
  • крилатих ракет – 2059 (+1),
  • кораблів /катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30),
  • спеціальної техніки – 1838 (+6).

втрати ворога на 3 квітняВтрати Росії на 3 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ