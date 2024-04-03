Военные рассказали, что атаки происходили в течение 29 – 31 марта. За это время наши военные уничтожили колонны бронетехники россиян.

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Какие атаки врага отбили ВСУ

25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада рассказала, что только на их направлении:

️29 марта враг атаковал 36 танками и 11 боевыми машинами пехоты. Наши военные ликвидировали 13 танков, из них один – Т-90, 6 БМП, повредили 2 танка и 2 БМП;

30 марта – враг атаковал 4 танками и 2 боевыми машинами пехоты. ВСУ уничтожили 2 танка, 2 БМП и один танк повредили;

31 марта – ВСУ атаковали 6 танками и 3 боевыми машинами пехоты. Кроме того, уничтожили 3 танка, один из них Т-90, а также 3 БМП.

25 бригада показала свою работу: смотрите видео

Также 68 бригада сообщила, что разбила колонну бронемашин россиян. Оккупантов и их технику уничтожили двумя расчетами противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", а также трофейного "Корнет".

68 бригада показала, как била по врагам: смотрите видео



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