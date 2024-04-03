Військові розповіли, що атаки відбувались протягом 29 – 31 березня. За цей час наші військові знищили колони бронетехніки росіян.
Дивіться також Час настав, – військовий аналітик сказав, чим варто знищувати Кримський міст
Які атаки ворога відбили ЗСУ
25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада розповіла, що тільки на їхньому напрямку:
- ️29 березня ворог атакував 36 танками та 11 бойовими машинами піхоти. Наші військові ліквідували 13 танків, з них один – Т-90, 6 БМП, пошкодили 2 танки та 2 БМП;
- 30 березня – ворог атакував 4 танками та 2 бойовими машинами піхоти. ЗСУ знищили 2 танки, 2 БМП та один танк пошкодили;
- 31 березня – ЗСУ атакували 6 танками та 3 бойовими машинами піхоти. Окрім того, знищили 3 танки, один з них Т-90, а також 3 БМП.
25 бригада показала свою роботу: дивіться відео
Також 68 бригада повідомила, що розбила колону бронемашин росіян. Окупантів та їхню техніку знищили двома розрахунками протитанкового ракетного комплексу "Джавелін", а також трофейного "Корнет".
68 бригада показала, як била по ворогах: дивіться відео
ЗСУ відбили найбільший танковий штурм Росії за 2 роки
- Українські військові 30 березня на дорозі від окупованого Тоненького до села Уманське розбили механізовану ворожу атаку росіян чисельністю в батальйон. Це перша подібна атака з часу операції окупантів із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.
- Окупанти штурмували позиції ЗСУ з допомогою 36 танків та 12 бойових машин 6 танкового полку російської армії.
- Українська 25 бригада помітила колону з 48 машин і завдала по ній потужного удару. Окупанти втратили 12 танків і 8 БМП.
- Військовослужбовець 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цихоцький розповів, що по ворогу вдарили з артилерії.