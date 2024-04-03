Раніше українські посадовці та силовики зауважували, що цей незаконний об’єкт буде зруйнований тоді, коли треба. І цей час уже настав, підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом.

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"Це формулювання виникло, тому що коли Росія готуватиметься до поновлення наступальних дій або їх інтенсифікації, потрібно буде доукомплектовувати втрати. Вони почнуть активно використовувати Кримський міст у порівнянні з тим, що є зараз", – пояснив він.

Коли треба бити по мосту

За словами Мусієнка, логічно бити по мосту тоді, коли він буде вкрай потрібний росіянам. Але з іншого боку – країна-агресорка розглядає різні сценарії. Зокрема, активно використовує таку локацію, як Ростов-на-Дону для власної логістики. Звідти ж росіяни будують залізничну гілку.

"Тому зараз, безумовно, час настав. Зараз і є той момент (квітень – травень), коли потрібно цей міст виводити з ладу", – сказав він.

Чим бити по мосту

Зауважимо, Кримський міст уже двічі був пошкоджений. Зараз потрібний такий удар, який би зміг повністю вивести його з ладу. Такі засоби, як повітряні дрони несуть на собі не такий потужний заряд, зазначив експерт. А отже вони не спричинять відповідних пошкоджень.

"Потрібно щось міцніше. Тобто це або ракети, або надводні дрони з тонною вибухівкою, або закладати безпосередньо щось на мосту. У будь-якому випадку це має бути, мабуть, комбінована операція", – додав Мусієнко.

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