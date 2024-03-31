Про це в розмові з 24 Каналом зазначив ветеран російсько-української війни Євген Дикий. Окупанти не виключають, що з Кримськми мостом їм доведеться остаточно попрощатися.

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Чим росіяни замінили Кримський міст

За словами Дикого, пропускна спроможність мосту зменшена в рази. Окупанти дуже обережно ним користувалися, в першу чергу його залізницею. Росія змогла частково компенсувати міст великими десантними кораблями.

"Вони їх почали ганяти в якості вантажних поромів", – пояснив він.

Утім, і великі десантні кораблі українські оборонці успішно нищать та пошкоджують. Так, потоплено або виведено з ладу третину кораблів Чорноморського флоту. Одна з останніх успішних атак відбулася на ВДК "Ямал" та "Азов".

Тому росіяни розуміють, що і цей логістичний ланцюг вони можуть втратити.

Тому план "Б" наявний, але мені здається, що він упершу чергу не про Кримський міст, а про їхнє угрупування в Донецькій і Запорізькій областях. Нинішні залізничні лінії проходять дуже близько до лінії фронту. Ми можемо їх діставати практично з будь-якої точки. А росіяни дуже покладаються на залізницю у своїй військовій логістиці,

– зазначив Дикий.

Нагадаємо, що вперше Кримський міст був уражений у жовтні 2022 року. Там стався вибух. Дві ділянки переправи були зруйновані вщент.

Удруге вибухи сталися в липні 2023 року. Крім пошкодження дорожнього покриття писали і про руйнування опор.

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