Далі повинна початися робота України щодо знищення військових частин загарбників у Криму. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Варто знову згадати Бена Годжеса, колишнього американського генерала, який переконаний, що українська армія має усі підстави для досить швидкого та відносно не дуже затратного звільнення Криму від ворожої армії", – сказав він.

План зі звільнення Криму

Владислав Селезньов зазначив, що насамперед потрібно зруйнувати Кримський міст шляхом комбінованої ракетно-дронової атаки на цю споруду. Далекобійні ракети Taurus, SCALP, Storm Shadow, українські надводні дрони Magura 5 та Sea Baby можуть зробити це досить швидко і без жодних шансів на швидке відновлення мосту.

Далі має початися системна та планомірна бойова робота українських Сил оборони щодо руйнації усіх військових частин та підрозділів у тимчасово окупованому Криму та тимчасово окупованому Севастополі. Їх там чимало. Понад 232 свого часу нарахували українські журналісти-дослідники. Може бути більше,

– пояснив військовий експерт.

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