Росія розглядає можливість створення альтернативного залізничного маршруту для поставок вантажів до Криму через окуповану частину Запорізької області. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Як проходить будівництво альтернативного залізничного маршруту

Гуменюк повідомила, що Росія намагається зосередити свої економічні зусилля на будівництві альтернативного маршруту з Росії через окуповані території до Криму.

Втім, погода перешкоджає окупантам проводити роботу на місцевості. Речниця ОК "Південь" зазначає, що російська сторона уже почала підтягувати ресурси з метою створення альтернативного маршруту.

Вона також наголошує, що поки не спостерігається активності, яка дозволила б окупантам просуватися кілометрами, але при цьому вони продовжують працювати над реалізацією цього плану.

Розуміємо, що вони підтягують ресурс для того, щоб все ж таки створити собі цей альтернативний маршрут. Тобто в долю зайвої конструкції в районі Керченської протоки вони не вірять,

– зазначила Гуменюк.

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