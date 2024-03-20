Росія розглядає можливість створення альтернативного залізничного маршруту для поставок вантажів до Криму через окуповану частину Запорізької області. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Як проходить будівництво альтернативного залізничного маршруту
Гуменюк повідомила, що Росія намагається зосередити свої економічні зусилля на будівництві альтернативного маршруту з Росії через окуповані території до Криму.
Втім, погода перешкоджає окупантам проводити роботу на місцевості. Речниця ОК "Південь" зазначає, що російська сторона уже почала підтягувати ресурси з метою створення альтернативного маршруту.
Вона також наголошує, що поки не спостерігається активності, яка дозволила б окупантам просуватися кілометрами, але при цьому вони продовжують працювати над реалізацією цього плану.
Розуміємо, що вони підтягують ресурс для того, щоб все ж таки створити собі цей альтернативний маршрут. Тобто в долю зайвої конструкції в районі Керченської протоки вони не вірять,
– зазначила Гуменюк.
Ситуація на Кримському мосту: останні новини
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти щільно охороняють Кримський міст. Ворог долучив до цього росгвардію, ППО, прикордонників, морську охорону, Чорноморський флот. Тому це складна ціль для України.
- Правозахисник Ескендер Барієв додав, що міст – це єдина артерія для постачання військової техніки, особового складу, харчі тощо. Поруч із мостом вони раніше встановлювали бонни, затоплювали баржі, натягували сітку, щоб більше захистити Кримський міст – як від атак з моря, так і з неба.
- Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначає, що стратегічний удар буде завданий тоді, коли будуть проводити стратегічні операції, коли буде вхід у Крим, знищення усіх об'єктів стратегічного рівня, Кримський міст, пускові установки, аеродроми, коли будуть комплексні удари.