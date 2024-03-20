Россия рассматривает возможность создания альтернативного железнодорожного маршрута для поставок грузов в Крым через оккупированную часть Запорожской области. Об этом рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Как проходит строительство альтернативного железнодорожного маршрута
Гуменюк сообщила, что Россия пытается сосредоточить свои экономические усилия на строительстве альтернативного маршрута из России через оккупированные территории в Крым.
Впрочем, погода препятствует оккупантам проводить работу на местности. Пресс-секретарь ОК "Юг" отмечает, что российская сторона уже начала подтягивать ресурсы с целью создания альтернативного маршрута.
Она также отмечает, что пока не наблюдается активности, которая позволила бы оккупантам продвигаться километрами, но при этом они продолжают работать над реализацией этого плана.
Понимаем, что они подтягивают ресурс для того, чтобы все же создать себе этот альтернативный маршрут. То есть в судьбу лишней конструкции в районе Керченского пролива они не верят,
– отметила Гуменюк.
Ситуация на Крымском мосту: последние новости
- Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты плотно охраняют Крымский мост. Враг привлек к этому росгвардию, ПВО, пограничников, морскую охрану, Черноморский флот. Поэтому это сложная цель для Украины.
- Правозащитник Эскендер Бариев добавил, что мост – это единственная артерия для поставки военной техники, личного состава, продуктов питания и тому подобное. Рядом с мостом они раньше устанавливали бонны, затапливали баржи, натягивали сетку, чтобы больше защитить Крымский мост – как от атак с моря, так и с неба.
- Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечает, что стратегический удар будет нанесен тогда, когда будут проводить стратегические операции, когда будет вход в Крым, уничтожение всех объектов стратегического уровня, Крымский мост, пусковые установки, аэродромы, когда будут комплексные удары.