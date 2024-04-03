Ранее украинские чиновники и силовики отмечали, что этот незаконный объект будет разрушен тогда, когда надо. И это время уже наступило, подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в разговоре с 24 Каналом.

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"Эта формулировка возникла, потому что когда Россия будет готовиться к возобновлению наступательных действий или их интенсификации, нужно будет доукомплектовывать потери. Они начнут активно использовать Крымский мост по сравнению с тем, что есть сейчас", – объяснил он.

Когда надо бить по мосту

По словам Мусиенко, логично бить по мосту тогда, когда он будет крайне нужен россиянам. Но с другой стороны – страна-агрессор рассматривает различные сценарии. В частности, активно использует такую локацию, как Ростов-на-Дону для собственной логистики. Оттуда же россияне строят железнодорожную ветку.

"Поэтому сейчас, безусловно, время настало. Сейчас и есть тот момент (апрель-май), когда нужно этот мост выводить из строя", – сказал он.

Чем бить по мосту

Заметим, Крымский мост уже дважды был поврежден. Сейчас нужен такой удар, который бы смог полностью вывести его из строя. Такие средства, как воздушные дроны несут на себе не такой мощный заряд, отметил эксперт. А значит они не вызовут соответствующих повреждений.

"Нужно что-то более прочное. То есть это или ракеты, или надводные дроны с тонной взрывчатки, или закладывать непосредственно что-то на мосту. В любом случае это должна быть, видимо, комбинированная операция", – добавил Мусиенко.

Когда был поврежден Крымский мост: основное