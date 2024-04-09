Про це в етері національного марафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він зазначив, що Збройні Сили продовжують стримувати ворожі навали на фронті, передає 24 Канал.

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Юсов підкреслив, що бойові дії тривають по всій лінії фронту, однак "окремим напрямком стоїть схід, Донецька та Луганська області". За словами представника української розвідки, російські наступальні зусилля на цій ділянці є особливо інтенсивними.

Найближчі місяці будуть непрості. Ми зараз це спостерігаємо наживо, як наші захисники стримують чергові навали, у тому числі на сході, від російських окупантів,

– пояснив він.

Андрій Юсов також зауважив, що ситуація по Часовому Яру та на інших ділянках на Сході України на фронті показує "в живому режимі", які зусилля роблять окупанти для просування у регіоні. Однак їх у цьому зупиняють наші захисники.

Зверніть увагу! Кремлівські пропагандисти заявляли про нібито появу російських військових у передмісті Часового Яру. Водночас 6 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що місто залишається під контролем українських захисників, а всі спроби окупантів прорвати оборону до населеного пункту зазнали невдачі.

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