С 24 февраля 2022 года российские войска в целом потеряли 449 250 человек, а сотни единиц военной техники отправлены на металлолом. Впрочем, это количество может быть значительно выше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.

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Потери врага

личного состава – 449250 (+850) человек;

танков – 7110 (+23);

боевых бронированных машин – 13620 (+45);

артиллерийских систем – 11386 (+30);

РСЗО – 1039 (+0);

средств ПВО – 753 (+2);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9033 (+37);

крылатых ракет – 2065 (+0),

кораблей/катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 15181 (+71);

специальной техники – 1868 (+1).

Потери врага по состоянию на 9 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В России горел ракетный корабль "Серпухов"

В ГУР МО рассказали, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы в городе Балтийск, принадлежащего Калининградской области России, произошел пожар на ракетном корабле "Серпухов".

В разведке рассказали, что из-за возгорания внутри ракетного корабля полностью уничтожены средства связи и автоматизации. Они также подчеркнули, что для восстановления боеспособности "Серпухова", понадобится длительное время.