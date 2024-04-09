Від 24 лютого 2022 року російські війська загалом втратили 449 250 осіб, а сотні одиниць військової техніки відправлено на металобрухт. Втім, ця кількість може бути значно вищою, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Втрати ворога

  • особового складу – 449250 (+850) осіб;
  • танків – 7110 (+23);
  • бойових броньованих машин – 13620 (+45);
  • артилерійських систем – 11386 (+30);
  • РСЗВ – 1039 (+0);
  • засобів ППО – 753 (+2);
  • літаків – 347 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9033 (+37);
  • крилатих ракет – 2065 (+0),
  • кораблів /катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15181 (+71);
  • спеціальної техніки – 1868 (+1).

Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22 24. 24.02.22 09.04.2024 ΟΡΙΕΗΤΟΒΗΙ BTPATИ nPoTиBHиKA CKЛAЛИ ~449250 +850 oco6oBoro cKлaAy personnel 347 .B aircraft 7110 +23 TaHKиB tanks 325 reлиKonTep.B helicopters 9033 +37 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 13620 +45 6oйoBиx 6poHboBaHиxma armoured personnel vehicle 2065 Kpилaи paKeTи cruise missiles 11386 +30 apTилepйcbKиxcиcTem cиcTem artillery systems 26 Kopa6ли/KaTepи warships/boats 1 π.ABOAHи 4oBHи submarines 1039 PC3B MLRS 15181 +71 aBTomo6илbHa TexKa Ta vehicles & fuel tanks иcTepHи 753 +2 3aco6иnr nΠΟ anti-aircraft warfare systems nMm 1868 +1 cneuaлbHaTex TexHiKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Втрати ворога станом на 9 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

В Росії горів ракетний корабель "Сєрпухов"

У ГУР МО розповіли, що 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази у місті Балтійськ, що належить до Калінінградської області Росії, сталася пожежа на ракетному кораблі "Сєрпухов".

У розвідці розповіли, що через загоряння всередині ракетного корабля повністю знищено засоби зв'язку та автоматизації. Вони також підкреслили, що для відновлення боєздатності "Сєрпухова", знадобиться тривалий час.