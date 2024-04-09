Стало известно, что российский самолет сбросил ФАБ-1500 прямо на магазин в Енакиево. Магазин получил существенные разрушения.
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Бомба не взорвалась
Бомба, к счастью не сдетонировала. Если бы произошел взрыв – были бы многочисленные жертвы и вся российская пропаганда визжала бы, что Украина бомбит Донбасс западным оружием.
Примерно так и выглядит "защита Донбасса" в исполнении России с 2014 года,
– отметил Денис Казанский.
Россия действительно постоянно обвиняет Украину в ударах по оккупированным территориям.
Россия сбросила ФАБ-1500 на Енакиево: смотрите видео
Что такое ФАБ-1500Советская фугасная авиабомба ФАБ-1500 М54 была создана в 1954 году. Масса боевой части достигает 675 килограммов, при взрыве она оставляет воронку глубиной до 15 метров, а обломки сохраняют разящее действие на расстоянии до 500 метров.
На Рубежное тоже сбрасывали бомбу
- Во временно оккупированном Рубежном "внештатно сошла авиационная бомба". Она упала с российского истребителя недалеко от железнодорожного вокзала.
- В то же время в Луганской ОГА рассказали, что о количестве жертв не сообщают, уцелевших эвакуировали и держат вместе.
- Там также напомнили, что в прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей. Получается, что тех специалистов, которые работали на месте специалистов интересовал не только боеприпас.