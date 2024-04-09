Стало известно, что российский самолет сбросил ФАБ-1500 прямо на магазин в Енакиево. Магазин получил существенные разрушения.

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Бомба не взорвалась

Бомба, к счастью не сдетонировала. Если бы произошел взрыв – были бы многочисленные жертвы и вся российская пропаганда визжала бы, что Украина бомбит Донбасс западным оружием.

Примерно так и выглядит "защита Донбасса" в исполнении России с 2014 года,

– отметил Денис Казанский.

Россия действительно постоянно обвиняет Украину в ударах по оккупированным территориям.

Россия сбросила ФАБ-1500 на Енакиево: смотрите видео

Что такое ФАБ-1500 Советская фугасная авиабомба ФАБ-1500 М54 была создана в 1954 году. Масса боевой части достигает 675 килограммов, при взрыве она оставляет воронку глубиной до 15 метров, а обломки сохраняют разящее действие на расстоянии до 500 метров.

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