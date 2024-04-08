В Луганской областной военной администрации рассказали, что в рядах так называемой "народной милиции" резко увеличился уровень случаев суицида. Она действует на оккупированной территории региона.
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Это достигло угрожающей отметки
По словам председателя ОВА Артема Лисогора, на эту проблему захватчики долгое время не обращали внимания, пока процент самоубийств не достиг угрожающей отметки.
Местные психологи в психике оккупантов не разобрались. Теперь ждут российских,
– добавил он.
Очевидно, проблему решать не собираются.
Ситуация на Луганщине
- Временно оккупированные территории Украины становятся все более непригодными для проживания. Там царит антисанитария и бесчеловечное отношение к местному населению. Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он отметил, что и оккупанты там фактически никому не нужны, ведь пытаются воровать, чтобы выменивать вещи на еду.
- На части Луганской области, что оккупировали после 2022 года, проходили ожесточенные боевые действия. Там полностью разбита инфраструктура, админздания и жилые кварталы.
- Ситуация очень тяжелая, туда россияне привозят хлам, который называют гуманитарной помощью. Там до сих пор не восстановлены дома, даже те, что критически разрушены, не разбирают, а это достаточно опасно.