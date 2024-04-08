В Луганской областной военной администрации рассказали, что в рядах так называемой "народной милиции" резко увеличился уровень случаев суицида. Она действует на оккупированной территории региона.

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Это достигло угрожающей отметки

По словам председателя ОВА Артема Лисогора, на эту проблему захватчики долгое время не обращали внимания, пока процент самоубийств не достиг угрожающей отметки.

Местные психологи в психике оккупантов не разобрались. Теперь ждут российских,

– добавил он.

Очевидно, проблему решать не собираются.

Ситуация на Луганщине