У Луганській обласній військовій адміністрації розповіли, що у рядах так званої "народної міліції" різко збільшився рівень випадків суїциду.Вона діє на окупованій території регіону.

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Це досягло загрозливої позначки

За словами голови ОВА Артема Лисогора, на цю проблему загарбники довгий час не звертали уваги, доки відсоток самогубств не досяг загрозливої позначки.

Місцеві психологи у психіці окупантів не розібралися. Тепер чекають на російських,

– додав він.

Вочевидь, проблему вирішувати не збираються.

Ситуація на Луганщині