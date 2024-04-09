Стало відомо, що російський літак скинув ФАБ-1500 прямо на магазин у Єнакієвому. Магазин зазнав суттєвих руйнувань.

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Бомба не вибухнула

Бомба, на щастя не здетонувала. Якби стався вибух – були б численні жертви і вся російська пропаганда верещала б, що Україна бомбить Донбас західною зброєю.

Приблизно так і виглядає "захист Донбасу" у виконанні Росії із 2014 року,

– зазначив Денис Казанський.

Росія дійсно постійно звинувачує Україну в ударах по окупованих територіях.

Росія скинула ФАБ-1500 на Єнакієве: дивіться відео

Що таке ФАБ-1500 Радянська фугасна авіабомба ФАБ-1500 М54 була створена у 1954 році. Маса бойової частини досягає 675 кілограмів, під час вибуху вона залишає вирву глибиною до 15 метрів, а уламки зберігають разючу дію на відстані до 500 метрів.

На Рубіжне теж скидали бомбу