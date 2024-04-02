У тимчасово окупованому Рубіжному "позаштатно зійшла авіаційна бомба". Вона впала з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу.

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Є постраждалі

Водночас у Луганській ОВА розповіли, що про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом.

Там також нагадали, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей. Виходить, що тих спеціалістів, які працювали на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас.

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