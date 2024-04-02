У тимчасово окупованому Рубіжному "позаштатно зійшла авіаційна бомба". Вона впала з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу.
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Є постраждалі
Водночас у Луганській ОВА розповіли, що про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом.
Там також нагадали, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей. Виходить, що тих спеціалістів, які працювали на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас.
На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями
- Російські загарбники продовжують вражати своїм цинічним та незграбним ставленням до українців на окупованих територіях. Так, в Луганській області російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями.
- Це повітряне судно окупантів впало на вулицю, де проживали цивільні. Наразі точна кількість жертв внаслідок цієї авіакатастрофи на тимчасово окупованій території Луганської області – невідома.
- Голова Луганської ОВА також зауважив, що жителі села Дякове, розташованого за 10 кілометрів від кордону з Росією, побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних.