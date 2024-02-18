Це повітряне судно окупантів впало на вулицю, де проживали цивільні. Наразі точна кількість жертв внаслідок цієї авіакатастрофи на тимчасово окупованій території Луганської області – невідома.

До теми "Є***ій случай": у мережі шириться відео можливого збиття Су в Луганській області

Росіянин спрямував підбитий літак на мирне українське село

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що пілот російського винищувача 17 лютого скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців.

Однак після того, як літак окупанта вразили, то пілот-росіянин почав думати винятково про себе, керуючи пошкодженим повітряним судном.

Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині,

– розповів глава ОВА.

Лисогор також зауважив, що жителі села Дякове, розташованого за 10 кілометрів від кордону з Росією, побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних. Зокрема, повітряне судно, за словами очевидців, впало на вулицю, де "мешкає Любов Миколаївна".

Російський пілот скерував підбитий літак на мирне село в Луганській області: дивіться відео

Зверніть увагу! До цього мережею ширилося те ж саме відео, на якому очевидиці зафіксували великий стовп диму після падіння російського повітряного судна. Це міг бути один зі збитих літаків Су окупантів.

У росіян стався справжній "літакопад"