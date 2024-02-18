Это воздушное судно оккупантов упало на улицу, где проживали гражданские. Сейчас точное количество жертв в результате этой авиакатастрофы на временно оккупированной территории Луганской области – неизвестно.

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Россиянин направил подбитый самолет на мирное украинское село

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что пилот российского истребителя 17 февраля сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников.

Однако после того, как самолет оккупанта поразили, то пилот-россиянин начал думать исключительно о себе, управляя поврежденным воздушным судном.

Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганщине,

– рассказал глава ОВА.

Лысогор также отметил, что жители села Дьяково, расположенного в 10 километрах от границы с Россией, увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских. В частности, воздушное судно, по словам очевидцев, упало на улицу, где "живет Любовь Николаевна".

Российский пилот направил подбитый самолет на мирное село в Луганской области: смотрите видео

Обратите внимание! До этого по сети распространялось то же самое видео, на котором очевидцы зафиксировали большой столб дыма после падения российского воздушного судна. Это мог быть один из сбитых самолетов Су оккупантов.

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