Днем 17 февраля стало известно о сбитии сразу трех российских истребителей Су. Самолеты сбили на Востоке Украины, речь о двух истребителях-бомбардировщиках Су-34 и одном истребителе Су-35.

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Что попало на видео

Глянь, самолет вон сбили, летит, падает! Еще и на улицу где-то, и дерево горит! Упало на улицу, прикинь, где Любовь Николаевна живет!

– эмоционально говорят пользовательницы.

Что интересно, женщины общаются на украинском. Они делают предположения, где же именно упал самолет, а в конце одна из них просит другую сбросить ей запись.

Самолет падает почти вертикально, потом видно, как поднимается большой столб дыма.

Момент вероятного сбития российского самолета Су в Луганской области: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

Важно! Следует все же напомнить, что в ВС это видео пока не комментировали. Поэтому то, что момент сбивания именно этих самолетов попал на видео, остается только предположением интернет-пользователей. Но, как бы то ни было, сбить сразу три самолета – очевидная победа наших Воздушных сил!

Что говорят в ВСУ о сбитии "сушек" над Луганщиной: официальная информация