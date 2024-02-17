Речь идет не только о материальном ущербе, которых в результате сбития самолетов понесла Россия. Хотя и они немалые. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что это также будет побуждать оккупантов пересмотреть их тактику.

Советуем также Пир на дне морском: сколько больших десантных кораблей еще осталось у России в Черном море

Удар, который заставит переосмыслить подход

В субботу, 17 февраля, подразделения Воздушных сил ВСУ сбили сразу 3 вражеских самолета на Восточном направлении. Говорится о Су-24 и Су-35. В течение нескольких последних дней оккупанты забрасывали управляемыми авиационными ракетами в частности Авдеевский плацдарм, за что и поплатиться.

Это очередной серьезный успех украинской ПВО. Предположу, что это снова была тактика засад с применением комплексов дальнего радиуса действия, например, системы Patriot, которую уже не раз успешно реализовывали,

– отметил Давид Шарп.

Подобные операции уже проводили в Бердянске и на Херсонщине. В общем потеря трех современных истребителей – это серьезный удар.

"Кроме серьезной материальной потери, это также серьезный удар для всей российской тактической авиации, который заставляет переосмысливать подход к ее применению. Но мы видим, что это (сбивание самолетов – 24 Канал), происходит раз за разом, поэтому не очень они и переосмысливают что-то", – подчеркнул военный обозреватель.

Ошибка, что дорого стоит

Россияне действительно могли бы как-то пересмотреть тактику своих действий, в частности сбрасывать авиационные бомбы с большей дистанции от линии фронта. Конечно, это, в свою очередь, уменьшит их эффективность.

Поэтому оккупантам приходится выбирать между двумя неприятными решениями, что уже свидетельствует об успехе действий ВСУ.

В этом случае, нанося потери, ты заставляешь врага действовать иначе. И это – самое главное достижение. Если после этого в течение нескольких недель украинским военным на линии фронта станет легче во всем, что касается налетов авиации, достигнут очень серьезный эффект,

– подчеркнул Шарп.

К тому же, возвращаясь к уничтожению самих самолетов, для россиян это не обычные потери. Ведь за год подобных бортов, даже при полной нагрузке, изготавливают очень немного.

"Судя по всему, российское авиационное командование снова допустило ошибку, отправив самолеты в "убойную" зону для зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия", – подытожил Шарп.

Напомним, что в целом Россия уже потеряла 333 самолета.

Уничтожение российских самолетов: что известно