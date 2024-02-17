Мовиться не лише про матеріальні збитки, яких внаслідок збиття літаків зазнала Росія. Хоч і вони немалі. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що це також спонукатиме окупантів переглянути їхню тактику.

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Удар, який змусить переосмислити підхід

У суботу, 17 лютого, підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили одразу 3 ворожі літаки на Східному напрямку. Мовиться про Су-24 та Су-35. Протягом кількох останніх днів окупанти закидували керованими авіаційними ракетами зокрема Авдіївський плацдарм, за що й поплатитись.

Це черговий серйозний успіх української ППО. Припущу, що це знову була тактика засад із застосуванням комплексів дальнього радіуса дії, наприклад, системи Patriot, яку вже не раз успішно реалізовували,

– зазначив Давид Шарп.

Подібні операції вже подоводили у Бердянську та на Херсонщині. Загалом втрата трьох сучасних винищувачів – це серйозний удар.

"Крім серйозної матеріальної втрати, це також серйозний удар для всієї російської тактичної авіації, який змушує переосмислювати підхід до її застосування. Але ми бачимо, що це (збиття літаків – 24 Канал), відбувається раз за разом, тож не дуже вони й переосмислюють щось", – підкреслив військовий оглядач.

Помилка, що дорого коштує

Росіяни й справді могли б якось переглянути тактику своїх дій, зокрема скидати авіаційні бомби з більшої дистанції від лінії фронту. Звісно, це, своєю чергою, зменшить їхню ефективність.

Тож окупантам доводиться обирати між двома неприємними рішеннями, що вже свідчить про успіх дій ЗСУ.

У цьому випадку, завдаючи втрат, ти змушуєш ворога діяти інакше. І це – найголовніше досягнення. Якщо після цього впродовж кількох тижнів українським військовим на лінії фронту стане легше у всьому, що стосується нальотів авіації, досягнуто дуже серйозного ефекту,

– наголосив Шарп.

До того ж, повертаючись до знищення самих літаків, для росіян це не звичайні втрати. Адже за рік подібних бортів, навіть за повного навантаження, виготовляють дуже небагато.

"Судячи з усього, російське авіаційне командування знову припустилося помилки, відправивши літаки в "забійну" зону для зенітно-ракетних комплексів далекого радіусу дії", – підсумував Шарп.

Нагадаємо, що загалом Росія уже втратила 333 літаки.

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