Про успішну роботу військових повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Загалом Росія вже втратила 333 літаки.
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Як повідомив Олещук, російські літаки збили уранці 17 лютого на Східному напрямку.
Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! Нас ніщо не зупинить!
– повідомив Олещук.
ЗСУ збили 3 російські винищувачі / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що збити 2 бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35 вдалося під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.
Росія втрачає авіацію: останні новини
- Українські захисники 29 січня у Луганській області збили бомбардувальник Су-34. Однак деталей у ЗСУ не повідомляли.
- 22 грудня українські захисники також завдали ворогу суттєвих втрат в авіації. Микола Олещук розповів, що відразу 3 бомбардувальники Су-34 збили на Південному напрямку. Згодом стало відомо, що літаки збили над окупованою частиною Херсонської області.
- Нерідко трапляються випадки, коли росіяни самі збивають власні літаки. До прикладу, у грудні поменшало винищувачів Су-25. Олещук повідомив, що саме російська ППО збила свій же штурмовик Су-25.
- Однак, попри втрати, росіяни мають ще вдосталь різних літаків. Окрім того, ворог продовжує виробляти нові бомбардувальники. Згідно з відкритими даними, окупанти втратили від чверті до третини свого авіапарку, але роблять все, щоб це було менш відчутно.
- Зокрема відомо, що у 2023 році окупанти випустили близько 26 – 27 літаків різних типів. Хоча це й менші показники, ніж до початку повномасштабної війни, але окупанти на 70 – 80% відновили втрати Су-34 і Су-30.
- Виробництво російських літаків безпосередньо залежить від постачання західних деталей. Оскільки більшість країн Заходу запровадила санкції, то Кремль має проблеми з виробництвом, однак знаходить різні шляхи для обходу обмежень.