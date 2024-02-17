Про успішну роботу військових повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Загалом Росія вже втратила 333 літаки.

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Як повідомив Олещук, російські літаки збили уранці 17 лютого на Східному напрямку.

Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! Нас ніщо не зупинить!

– повідомив Олещук.



ЗСУ збили 3 російські винищувачі / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що збити 2 бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35 вдалося під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

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