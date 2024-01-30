Російський літак знищили напередодні. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.
До речі Літак, майже 1000 окупантів, десятки танків та машин: колосальні втрати ворога на 30 січня
Що відомо про знищення російського Су-34
Андрій Ковальов розповів, що українські військові збили Су-34 над Луганщиною. Ворожий винищувач-бомбардувальник ліквідували в понеділок, 29 січня.
Зауважимо, вранці Генштаб писав про знищення ворожого літака. Втім, деталей тоді не вказували. До слова, станом на ранок 30 січня Сили оборони вже знищили 332 літаки окупантів.
Зеленський про потужну роботу ППО
- 11 січня Володимир Зеленський наголосив, що якщо Україні надавати потрібну зброю, результат буде просто фантастичний.
- Президент зазначив, що за допомогою деякої далекобійної зброї вдалося знищити 26 гелікоптерів за добу та 12 літаків за раз, що підіймалися, аби бомбардувати нашу державу.