Так, лише за минулу добу квитки на концерт Кобзона отримали ще 960 загарбників. Окрім того, наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Зверніть увагу "Легкі санітарні втрати": якою насправді для Росії є ситуація на лівобережжі Херсонщини

Втрати Росії на ранок 30 січня

  • особового складу – 384 140 (+960);
  • танків – 6300 (+10);
  • бойових броньованих машин – 11725 (+29);
  • артилерійських систем – 9144 (+31);
  • РСЗВ – 972 (+0);
  • засобів ППО – 663 (+3);
  • літаків – 332 (+1);
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35);
  • крилатих ракет – 1846 (+0);
  • кораблів /катерів – 23 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42);
  • спеціальної техніки – 1448 (+5).

Втрати ворога
Втрати ворога станом на 30 січня 2024 року

На полі біля Авдіївки лежить понад сотня трупів окупантів

  • Начальник служби зв'язків із громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін розповів, що перед росіянами стоїть завдання оточити Авдіївку. Тож окупанти не зупиняються та намагаються просуватись.
  • Військовий додав, що не варто вважати, що людський ресурс росіян нескінченний. За словами Лазуткіна, від Красногорівки до залізниці, від залізниці до Степового є ділянка, яка розміром з футбольне поле. Там більше сотні трупів російських військовослужбовців.
  • Також там цілий цвинтар військової техніки. Військовий зауважив, що ворог зазнає великих втрат в особовому складі та техніці, й це рано чи пізно дасться взнаки.