Так, лише за минулу добу квитки на концерт Кобзона отримали ще 960 загарбників. Окрім того, наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки.
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Втрати Росії на ранок 30 січня
- особового складу – 384 140 (+960);
- танків – 6300 (+10);
- бойових броньованих машин – 11725 (+29);
- артилерійських систем – 9144 (+31);
- РСЗВ – 972 (+0);
- засобів ППО – 663 (+3);
- літаків – 332 (+1);
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35);
- крилатих ракет – 1846 (+0);
- кораблів /катерів – 23 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42);
- спеціальної техніки – 1448 (+5).
Втрати ворога станом на 30 січня 2024 року
На полі біля Авдіївки лежить понад сотня трупів окупантів
- Начальник служби зв'язків із громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін розповів, що перед росіянами стоїть завдання оточити Авдіївку. Тож окупанти не зупиняються та намагаються просуватись.
- Військовий додав, що не варто вважати, що людський ресурс росіян нескінченний. За словами Лазуткіна, від Красногорівки до залізниці, від залізниці до Степового є ділянка, яка розміром з футбольне поле. Там більше сотні трупів російських військовослужбовців.
- Також там цілий цвинтар військової техніки. Військовий зауважив, що ворог зазнає великих втрат в особовому складі та техніці, й це рано чи пізно дасться взнаки.