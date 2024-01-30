Так, лише за минулу добу квитки на концерт Кобзона отримали ще 960 загарбників. Окрім того, наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки.

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Втрати Росії на ранок 30 січня

особового складу – 384 140 (+960);

танків – 6300 (+10);

бойових броньованих машин – 11725 (+29);

артилерійських систем – 9144 (+31);

РСЗВ – 972 (+0);

засобів ППО – 663 (+3);

літаків – 332 (+1);

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35);

крилатих ракет – 1846 (+0);

кораблів /катерів – 23 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42);

спеціальної техніки – 1448 (+5).



Втрати ворога станом на 30 січня 2024 року

На полі біля Авдіївки лежить понад сотня трупів окупантів