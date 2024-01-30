Так, только за минувшие сутки билеты на концерт Кобзона получили еще 960 захватчиков. Кроме того, наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Обратите внимание"Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины

Потери России на утро 30 января

личного состава – 384 140 (+960)

танков – 6300 (+10)

боевых бронированных машин – 11725 (+29)

артиллерийских систем – 9144 (+31)

РСЗО – 972 (+0)

средства ПВО – 63 (+3)

самолетов – 332 (+1)

вертолетов – 324 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7084 (+35)

крылатые ракеты – 1846 (+0)

корабли /катера – 23 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 12191 (+42)

специальная техника – 1448 (+5).



Потери врага по состоянию на 30 января 2024 года

На поле возле Авдеевки лежит более сотни трупов оккупантов