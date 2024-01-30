Так, только за минувшие сутки билеты на концерт Кобзона получили еще 960 захватчиков. Кроме того, наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Обратите внимание"Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины
Потери России на утро 30 января
- личного состава – 384 140 (+960)
- танков – 6300 (+10)
- боевых бронированных машин – 11725 (+29)
- артиллерийских систем – 9144 (+31)
- РСЗО – 972 (+0)
- средства ПВО – 63 (+3)
- самолетов – 332 (+1)
- вертолетов – 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7084 (+35)
- крылатые ракеты – 1846 (+0)
- корабли /катера – 23 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 12191 (+42)
- специальная техника – 1448 (+5).
Потери врага по состоянию на 30 января 2024 года
На поле возле Авдеевки лежит более сотни трупов оккупантов
- Начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин рассказал что перед россиянами стоит задача окружить Авдеевку. Поэтому оккупанты не останавливаются и пытаются продвигаться.
- Военный добавил, что не стоит считать, что человеческий ресурс россиян бесконечен. По словам Лазуткина от Красногоровки до железной дороги от железной дороги до Степной есть участок размером с футбольное поле. Там больше сотни трупов российских военнослужащих.
- Также там целое кладбище военной техники. Военный заметил, что враг несет большие потери в личном составе и технике и это рано или поздно скажется на нем.