Из собственных источников 24 Канал получил фото документов, полностью отрицающих слова Путина. Каковы на самом деле потери россиян в Херсонской области, и как Кремль пытается их скрывать – читайте в нашем материале.

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Кто воюет на Херсонщине

С момента, когда военное командование подтвердило формирование плацдарма на левом берегу Херсонской области, прошло уже 2 месяца. Впрочем, на самом деле бои здесь продолжаются уже около трех месяцев.

За это время украинская морская пехота смогла наладить логистику насколько это возможно при таких условиях и закрепить за собой плацдарм. Россияне продолжают до сих пор безуспешные попытки выбить украинских военных, при этом неся существенные потери.

Украинской морской пехоте здесь противостоят прежде всего подразделения 18 общевойсковой армии России. Ее Кремль создал буквально летом 2023 с целью усиления присутствия на оккупированных частях Юга Украины и освобождения более опытных десантно-штурмовых подразделений для участия в боях в Запорожье и Донбассе.

Основной силой 18-й армии должна стать новообразованная 70 мотострелковая дивизия. В нее вошли:

24 мотострелковый полк,

26 мотострелковый полк,

28 мотострелковый полк,

17 танковый полк,

81 артиллерийский полк.

Впрочем, каждый из полков уже понес многочисленные потери, пытаясь выбить украинские войска с левобережья. Это и раньше было заметно из многочисленных видео поражений вражеской техники и личного состава. Но полученные нами фото списков потерь являются очередным доказательством.

Потери россиян на левом берегу

Очевидно, самые многочисленные потери понесли мотострелковые полки. В целом потери есть во всех российских подразделениях, которые противостоят украинским военным. В том числе и среди офицерского состава. Например, 24 мотострелковый полк потерял:

Самарин Николай Андреевич – подполковник ,

, Рыбин Сергей Александрович – капитан ,

, Калинин Андрей Сергеевич – капитан.

Список потерь 24 российского полка: смотрите фото

Еще более многочисленны потери 26 мотострелкового полка. Среди офицерского состава российский полк потерял:

Компанеец Игорь Владимирович – подполковник ,

, Кудряшов Александр Александрович – капитан ,

, Багрянцев Максим Александрович – старший лейтенант ,

, Кузнецов Павел Олегович – старший лейтенант ,

, Семин Алексей Александрович – лейтенант.

Список потерь 26 российского полка: смотрите фото

Так же существенны потери и 28 мотострелкового полка. Среди офицеров полк уже потерял:

Гольцов Андрей Алексеевич – майор ,

, Горбунов Алексей Николаевич – капитан ,

, Михно Дмитрий Александрович – старший лейтенант ,

, Макасеев Станислав Анатольевич – лейтенант медицинской службы ,

, Демидов Евгений Андреевич – лейтенант ,

, Хрипков Андрей Владимирович – лейтенант.

Список потерь 28 полка России: смотрите фото

Как Кремль скрывает потери

О потерях россиян на левом берегу Херсонской области у Владимира Путина спросили в середине декабря. Впрочем, российский диктатор, уже привычно, соврал в ответ.

У наших солдат потери там санитарные. Двое – трое, вот 3 дня назад было шесть человек раненых,

– ответил кремлевский диктатор.

"Санитарные потери" россиян возле Крынок / Скриншоты с видео "Мадяра"

Такая риторика Владимира Путина понятна – перед президентскими выборами в России Кремлю необходимо продемонстрировать, будто российская армия "обладает тотальной инициативой" по всем направлениям боевых действий.

Вероятно, Россия даже признает часть своих потерь по левобережью. Впрочем, место гибели российских солдат указывают точно не Херсонскую область, а скорее Запорожскую, Донецкую или Харьковскую. Такое мнение высказывают и часть российских военкоров. Ведь потери "в наступлении" гораздо проще объяснить российскому населению.

Обратите внимание! Чтобы нанести многочисленные потери российской армии, украинские военные ежедневно прилагают сверхчеловеческие усилия. Сделать это без надежной поддержки с тыла просто невозможно. Так что наша задача – каждый день им в этом помогать. Для этого работает наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальное сборы на нужды наших защитников.