На 29 січня ЗСУ знищили понад тисячу окупантів, 10 танків, 16 артсистем і 25 бойових броньованих машин. Тож робота з ліквідації ворога триває.

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У 47 ОБМр не вважають запас росіян безкінечним

За словами Лазуткіна, ситуація складна, бо ворог накопичив безліч сил і засобів. У той же час не варто вважати, що людський ресурс росіян безкінечний.

Піддаватися паніці, оцим російським ІПСО, мовляв, що вони безкінечні, що вони там не закінчуються, я б не радив. Від Красногорівки до залізниці, від залізниці до Степового там їх стільки лежить, що можна просто візуалізувати це закінчення,

– пояснив він.

Красногорівка та Степове – населені пункти на півночі Авдіївки, де 47 бригада тримає оборону.

Де розташовані Красногорівка та Степове, яка ситуація під Авдіївкою: показуємо на карті

Там є ділянка розміром з футбольне поле, де більше сотні трупів російських військовослужбовців, які вже ніколи не повернуться в свої родини. Вони залишилися назавжди на Донеччині. Є цілий цвинтар військової техніки. Тобто величезні втрати несе ворог зараз, і вони дадуться взнаки рано чи пізно. Тому це величезна і дуже потрібна робота зараз виконується поблизу Авдіївки,

– пояснив Лазуткін.

З огляду на хвилі наступу росіян ЗСУ потребують більше дронів, засобів РЕБ і боєприпасів.

Українці знищують ворога і його техніку