Зокрема, у районі населеного пункту росіяни зазнають шалених втрат. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає 24 Канал.
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Фітьо сказав, яка ситуація у Табаївці
Речник зазначив, що наші захисники намагаються витіснити росіян із району Табаївки у Харківській області. Підполковник також пояснив, що село розташоване в болотистій місцевості, та наголосив, що росіяни не контролюють його.
Крім того, за даними начальника служби зі зв'язків із громадськістю, за останню добу на Лимано-Куп'янському напрямку відбулося 700 обстрілів, а також 613 обстрілів – на Бахмутському напрямку.
220 осіб на Лимано-Куп'янському напрямку було знищено, на Бахмутському – 128 росіян було знищено,
– сказав він.
Зрештою Фітьо додав, що загарбники зазнають великих втрат у людському ресурсі та техніці. Зокрема, 130 одиниць техніки на цих напрямках знищили Збройні Сили України.
Раніше у ЗСУ спростували захоплення села Табаївка
- Російські пропагандисти почали поширювати у мережі повідомлення, що російська армія буцімто захопила село Табаївка у Харківській області. Однак начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо спростував твердження окупантів.
- Підполковник наголосив, що наразі у районі села тривають позиційні бої. За словами військового, це село менше, ніж Крохмальне, і взагалі як хутір, адже там було 45 людей.
- Крім того, Фітьо розповів, що протягом 28 січня на Лимано-Куп'янському напрямку наші військові відбили 10 російських атак у населених пунктах Синьківка, Табаївка, Терни, Ямполівка. Також наші захисники ліквідували 229 окупантів та знищили 84 одиниці військової техніки.