В частности, в районе населенного пункта россияне несут безумные потери. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо передает 24 Канал.

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Фитьо сказал, какая ситуация в Табаевке

Спикер отметил, что наши защитники пытаются вытеснить россиян из района Табаевки в Харьковской области. Подполковник также объяснил, что село расположено в болотистой местности и подчеркнул, что россияне не контролируют его.

Кроме того, по данным начальника службы по связям с общественностью, за последние сутки на Лиманско-Купянском направлении произошло 700 обстрелов, а также 613 обстрелов на Бахмутском направлении.

220 человек на Лиманско-Купянском направлении было уничтожено на Бахмутском 128 россиян было уничтожено,

– сказал он.

В конце концов Фитьо добавил, что захватчики терпят большие потери в человеческом ресурсе и технике. В частности, 130 единиц техники на этих направлениях уничтожили Вооруженные Силы Украины.

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