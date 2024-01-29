Спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо рассказал в эфире "Суспильное. Сопротивление", что на самом деле в селе Табаевка идут позиционные бои. То есть враг не захватил населенный пункт, пишет 24 Канал.
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Враг не захватил Табаевку
Спикер рассказал, что Табаевка – это населенный пункт, который меньше, чем Крахмальное. Там было 45 человек, а это село– вообще как хутор.
Он находится в очень неудобном расположении – внизу как раз и там болотистая местность, поэтому стать непосредственно на это место – это означает сразу превратиться в мишень в тире. Поэтому там продолжаются сейчас такие позиционные бои, и наши как раз пытаются россиян вытеснить. Слишком рано верить российским пабликам, но должны понимать, что они пытаются во что бы то ни стало передать как свою триумфальную победу,
– заявил Владимир Фитьо.
Он призвал делать выводы и пользоваться данными только из официальных источников.
Где находится Табаевка Харьковской области
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В селе Табаевка продолжаются бои: смотрите на карте
Следует заметить, что аналитики DeepState в конце суток 28 января сообщали о тяжелой ситуации у Табаевки. В начале суток 29 января они отметили, что Вооруженные Силы Украины не дали закрепиться врагу в Табаевке.
Владимир Фитьо рассказал, что в течение 28 января на Лимано-Купянском направлении наши военные отразили 10 российских атак в населенных пунктах Синьковка, Табаевка, Терны, Ямполевка. По словам спикера:
- оккупанты на этом направлении применили 18 дронов-камикадзе по нашим защитникам;
- совершили 700 артиллерийских обстрелов из артиллерии и минометов.
Однако наши защитники ликвидировали 229 оккупантов и уничтожили 84 единицы военной техники,
– рассказал Владимир Фитьо.
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Что происходит в Харьковской области
- На первую неделю говорят о том, что Россия может попытаться снова наступать в Харьковской области. На днях в Генштабе Эстонии заявили, что в ближайшие недели Россия может попытаться атаковать приграничные районы Белгородской и Харьковской областей. Такие действия оккупанты планируют, чтобы оттянуть украинские подразделения по направлению Купянска.
- Однако глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что Россия может проводить определенные наступательные действия по любому из направлений. Однако наши военные круглосуточно следят за противником, чтобы своевременно реагировать на такие угрозы и оперативно действовать.
- Пресс офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснял, что Украина осуществляет укрепление на северной границе. То есть имеет силы и средства, также Киев производит инженерное оборудование границы. Для харьковчан угрозы с севера нет.