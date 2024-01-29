Об этом 24 Каналу сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, комментируя ситуацию на этом участке фронта. По его словам, Силы обороны обезвредили диверсионно-разведывательные группы, которые заходили в город.

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"Царскую охоту" отбили, ее полностью контролируют ВСУ,

– констатировал Барабаш.

Однако россияне до сих пор туда лезут, пытаясь снова захватить позицию.

В общем, ситуация на Авдеевском направлении коренным образом не изменилась. Враг давит, подтягивает резервы, каждый день бросает в штурм большое количество людей. Активно применяет артиллерию – 50–60 обстрелов в день. В то же время, несколько дней почти нет авиабомбовых ударов.

Жители отказываются от эвакуации

По состоянию на утро 29 января в Авдеевке остаются 1014 человек. Несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие каких-либо коммуникаций, они отказываются выезжать.

На мой взгляд, это уже на грани какого-то морального преступления. Они сидят, должны привозить им гуманитарную помощь, должны уговаривать их еще в таких условиях,

– отметил Барабаш.

В то же время есть люди, которые после почти двух лет под обстрелами теперь принимают решение и выезжают. В воскресенье, 28 января, выехали три человека, перед тем – 22, днем ранее – 28.

Надо сказать, что в последнее время проводить эвакуацию очень непросто, потому что враг постоянно обстреливает дорогу.

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