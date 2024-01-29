Об этом 24 Каналу сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, комментируя ситуацию на этом участке фронта. По его словам, Силы обороны обезвредили диверсионно-разведывательные группы, которые заходили в город.
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"Царскую охоту" отбили, ее полностью контролируют ВСУ,
– констатировал Барабаш.
Однако россияне до сих пор туда лезут, пытаясь снова захватить позицию.
В общем, ситуация на Авдеевском направлении коренным образом не изменилась. Враг давит, подтягивает резервы, каждый день бросает в штурм большое количество людей. Активно применяет артиллерию – 50–60 обстрелов в день. В то же время, несколько дней почти нет авиабомбовых ударов.
Жители отказываются от эвакуации
По состоянию на утро 29 января в Авдеевке остаются 1014 человек. Несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие каких-либо коммуникаций, они отказываются выезжать.
На мой взгляд, это уже на грани какого-то морального преступления. Они сидят, должны привозить им гуманитарную помощь, должны уговаривать их еще в таких условиях,
– отметил Барабаш.
В то же время есть люди, которые после почти двух лет под обстрелами теперь принимают решение и выезжают. В воскресенье, 28 января, выехали три человека, перед тем – 22, днем ранее – 28.
Надо сказать, что в последнее время проводить эвакуацию очень непросто, потому что враг постоянно обстреливает дорогу.
Ситуация под Авдеевкой: последние новости
- В британской разведке сообщили, что главной целью российских оккупантов в Украине остается захват Авдеевки. Поскольку основной путь поставки до сих пор неприкосновенен, в ближайшие недели украинские военные смогут контролировать город.
- Ранее аналитики ISW отметили, что российские силы готовятся к новым боям за Авдеевку. Однако темп их наступления значительно ниже, чем во время первых волн осенью 2023 года.
- Тем временем в The Telegraph заявили, что Украина строит собственную "линию Суровикина", основная часть которой расположена возле Авдеевки. Защитники используют природные барьеры – реки и озера.