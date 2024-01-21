Известно, что новые укрепления появились на ключевых участках фронта. А их протяженность – около 1000 километров. Пишут, что все это соорудили после проведения Украиной контрнаступления, которое военные аналитики окрестили "активной обороной".

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Украина усиливает оборону

The Telegraph напоминают, что в конце 2023 года Владимир Зеленский отметил, что Украина "значительно усиливает свои фортификационные сооружения". Следовательно, оборонительные приготовления усилили вокруг донецких городов Лиман и Авдеевка, а также Купянска в соседней Харьковской области.

Журналисты отмечают, что появившиеся в Украине оборонные сооружения напоминают так называемую "линию Суровикина". Речь идет о трехслойной системе окопов, танковых ловушек и опорных пунктов. Их враг использовал, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.



Оборонные сооружения на фронте / Инфографика WSJ

Вернемся к концепции "активной обороны". Как отмечают военные аналитики, – это формат, при котором удерживаются оборонные рубежи параллельно с ведением наступательных действий в надежде найти слабые места врага, они могут стать причиной коллапса в русских войсках.

Основная линия обороны – вблизи Авдеевки

Журналисты пишут, что у Авдеевки, которую пытаются захватить россияне, расположена основная линия обороны. Здесь же наше войско использует ряд природных барьеров в виде озер и рек. Далее следует Покровск, защищенный двухслойной системой траншей, раскинувшихся вокруг города.



Наши военные укрепляют оборону у Авдеевки / Инфографика WSJ

А самой тяжелой для врага может быть оборона вокруг Чернигова. Оттуда российские захватчики были вытеснены весной 2022 года.

Обращают внимание на данные, опубликованные ранее Reuters. В издании писали, что Киев укрепил свои оборонительные укрепления на севере на 63%.

С помощью обширной инженерной техники удалось вырыть окопы и широкие противотанковые рвы вдоль всей северной зоны. По сути, там российские захватчики начали свое полномасштабное наступление 24 февраля. Так называемые "зубы дракона", бетонные конструкции для блокировки танков и бронетехники, покрыты также колючей проволокой.

В издании добавляется, что не ожидается, что эта зона может стать новым фронтом. В то же время, добавляют аналитики, ее статическая оборона может позволить Украине развернуть основную часть своих сил поближе к линии боевых столкновений.