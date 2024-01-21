Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что для Владимира Путина наступление на Авдеевку является политическим вопросом. В борьбе за этот город он и российская армия должны продемонстрировать свою способность проводить эффективные, быстрые атаки.
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Путин планировал короткую, но успешную операцию
Атака на Авдеевку началась после того, как разбился в авиакатастрофе Евгений Пригожин. Затем в российском политикуме появилось недовольство Путиным и критика в его адрес. Мол, разбился в самолете один из "лучших военных полководцев", сделавших вызов главе Кремля. К тому же Пригожин погиб не в честном бою, а его самолет был, подло сбит ракетой.
Кроме того, в то время Путин проводил переговоры с Китаем накануне встречи Си Цзиньпина и Джозефа Байдена.
С учетом геополитических и внутриполитических вызовов Путин решил со своим генеральным штабом и министром обороны провести короткую, но очень успешную операцию в Авдеевке,
– объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
Именно поэтому концентрация войск на Авдеевском направлении была с первого дня и по сей день остается в разы больше, чем необходимо. Из-за этого активность и интенсивность боевых действий на этом участке фронта были и будут очень высокими.
Не хочет признавать поражение
Несмотря на то, что вблизи Авдеевки россияне несут большие потери личного состава и техники, для Путина важнее репутационные потери – особенно перед президентскими выборами, которые должны пройти в марте 2024 года.
Однако, несмотря на все атаки и попытки россиян окружить Авдеевку, ВСУ продолжает ее держать.
Это серьезный вызов для Путина, и он его воспринимает как личный вызов и как личную угрозу своей репутационной стабильности, прежде всего, в своем ближайшем кругу,
– отметил Тимочко.
Главе Кремля важно показать своим подчиненными, что "царь" еще силен и на коне. Именно так работает российский авторитаризм: как только вождь продемонстрирует свою слабость, как его первыми "раздерут" подчиненные.
В то же время Путин не хочет признавать свое поражение в Авдеевке. Поэтому бои там не будут стихать, пока либо российские войска не откажутся идти по телам своих убитых, либо возникнет чрезвычайно серьезная ситуация на другом направлении фронта и оккупантам придется перебрасывать туда войска с этого участка.
"Тогда возникнет вопрос лично к Путину о целесообразности больших потерь России, если Авдеевка устояла", – подчеркнул Иван Тимочко.
Какая ситуация в Авдеевке
- В течение последней ОСГВ "Таврия" отразила близ Авдеевки 11 атак оккупантов. Украинские защитники продолжают держать оборону города, а также наносят россиянам большие потери.
- В британской разведке сообщили, что для россиян первоочередной задачей на фронте является захват Авдеевки. Однако серьезных результатов они не добились. Так, поселок Степное на севере города продолжает контролировать Украина. Это позволяет ЗСУ осуществлять поставки в город.
- Также во ВСУ отмечают, что оккупанты не прекращают штурмы Авдеевки, постоянно продолжаются контактные бои, а также враг ежедневно совершает авианалеты.
- Россияне во время боев близ Авдеевки используют такое огромное количество техники, которое в XXI веке еще никто не применял.