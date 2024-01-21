Какая ситуация на фронте сегодня, где агрессор наступает, а где обороняется, как украинские защитники мощно противостоят агрессору, передает 24 Канал.

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За сутки произошло 80 боевых столкновений

В Генштабе отметили, что россияне продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используют тактику террора, наносят ракетные и авиационные удары, совершают обстрелы с РСЗО не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 40 жилых домов и другая гражданская инфраструктура,
– рассказали в Генштабе.

Также от авиационных ударов потерпели Чернацкое и Середина-Буда Сумской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

Ситуация на фронте: смотрите карту

Силы обороны мощно бьют оккупантов

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи российских захватчиков.
  • Между тем, подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию радиоэлектронной борьбы врага.