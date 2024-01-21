Какая ситуация на фронте сегодня, где агрессор наступает, а где обороняется, как украинские защитники мощно противостоят агрессору, передает 24 Канал.

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За сутки произошло 80 боевых столкновений

В Генштабе отметили, что россияне продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используют тактику террора, наносят ракетные и авиационные удары, совершают обстрелы с РСЗО не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 40 жилых домов и другая гражданская инфраструктура,

– рассказали в Генштабе.

Обратите внимание! Ночью оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 "Шахеда". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон.

Также от авиационных ударов потерпели Чернацкое и Середина-Буда Сумской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направления оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления. Кроме того, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отбили 21 атаку агрессора у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском – 6 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском Силы обороны отбили 8 атак противника вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация на фронте: смотрите карту

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районе Авдеевки,

– подчеркнули в Генштабе. Добавили, что еще 12 атак наши военные отбили южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 6 атак.

На Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не проводили.

На Запорожском – защитники отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 6 штурмов позиций наших войск. Впрочем, успеха агрессор не достиг. Украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны мощно бьют оккупантов