В Генштабе отметили, что россияне продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используют тактику террора, наносят ракетные и авиационные удары, совершают обстрелы с РСЗО не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.
За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 40 жилых домов и другая гражданская инфраструктура, – рассказали в Генштабе.
Также от авиационных ударов потерпели Чернацкое и Середина-Буда Сумской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Какая ситуация на разных направлениях фронта
Ситуация на фронте: смотрите карту
Силы обороны мощно бьют оккупантов
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи российских захватчиков.
Между тем, подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию радиоэлектронной борьбы врага.