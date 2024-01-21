У Генштабі наголосили, що росіяни продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з РСЗВ не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави.
Упродовж минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 58 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 40 житлових будинків та інша цивільна інфраструктура, – розповіли в Генштабі.
Також авіаційних ударів зазнали Чернацьке та Середина-Буда Сумської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на різних напрямках фронту
Ситуація на фронті: дивіться карту
Сили оборони потужно б'ють окупантів
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв'язку російських загарбників.
Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.