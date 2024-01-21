Яка ситуація на фронті сьогодні, де агресор наступає, а де обороняється, як українські захисники потужно протистоять агресору, передає 24 Канал.

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За добу відбулося 80 бойових зіткнень

У Генштабі наголосили, що росіяни продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з РСЗВ не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави.

Упродовж минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 58 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 40 житлових будинків та інша цивільна інфраструктура,

– розповіли в Генштабі.

Зверніть увагу! Вночі окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 "Шахеди". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон.

Також авіаційних ударів зазнали Чернацьке та Середина-Буда Сумської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Окрім того, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку наші захисники відбили 21 атаку агресора біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському – 6 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Ситуація на фронті: дивіться карту

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки,

– підкреслили в Генштабі. Додали, що ще 12 атак наші військові відбили південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 6 атак.

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не проводили.

На Запорізькому – захисники відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Упродовж минулої доби окупанти здійснили 6 штурмів позицій наших військ. Втім, успіху агресор не мав. Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони потужно б'ють окупантів