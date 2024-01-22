Крім того, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Росіяни атакували у напрямку Синьківки: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки біля Білогорівки: дивіться на карті

Біля Богданівки ЗСУ відбили наступ ворога: дивіться на карті

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

Противник вів наступ біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Що змінилося на Півдні

ЗСУ відбили атаки ворога біля Вербового: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника.