Крім того, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

Росіяни атакували у напрямку Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак неподалік Білогорівки Луганської області.

Сили оборони відбили атаки біля Білогорівки: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Біля Богданівки ЗСУ відбили наступ ворога: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 5 атак.

Противник вів наступ біля Новомихайлівки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку противник наступальних чи штурмових дій не вів.

Що змінилося на Півдні

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 7 атак ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Вербового: дивіться на карті

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника.