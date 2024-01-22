Кроме того, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений на фронте. Всего враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Россияне атаковали в направлении Синьковки: смотрите на карте

Силы обороны отразили атаки возле Белогоровки: смотрите на карте

Возле Богдановки ВСУ отразили наступление врага: смотрите на карте

Враг пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте

Противник вел наступление возле Новомихайловки: смотрите на карте

Что изменилось на Юге

ВСУ отразили атаки врага возле Вербового: смотрите на карте

Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.