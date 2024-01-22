Кроме того, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений на фронте. Всего враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении наши защитники отразили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

Россияне атаковали в направлении Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские воины отразили 5 атак оккупантов поблизости Тернов, Ямполевки Донецкой области да еще 6 атак недалеко от Белогоровки Луганской области.

Силы обороны отразили атаки возле Белогоровки: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Возле Богдановки ВСУ отразили наступление врага: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки. и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Враг пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 5 атак.

Противник вел наступление возле Новомихайловки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел.

Что изменилось на Юге

На Запорожском направлении наши защитники отразили 7 атак врага западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

ВСУ отразили атаки врага возле Вербового: смотрите на карте

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как изменился фронт по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.