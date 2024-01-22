Развязанная Россией война создала целый ряд вызовов для украинских граждан и нашего государства в целом. Один из самых больших вызовов связан с демографической ситуацией в Украине – сейчас и после завершения боевых действий.

Уже в течение 10 лет война продолжается на Донбассе – некогда в самом густонаселенном регионе Украины. За это время сотни тысяч, а то и миллионы людей, вынуждены были покинуть регион, а часть крупных городов буквально уничтожена и опустошена.

Также на демографическую ситуацию влияют и убийства украинских граждан, которые Россия до сих пор продолжает. Конечно речь идет и об огромном количестве эмигрантов, выехавших из-за полномасштабного вторжения.

Даже по завершении активных боевых действий демографические вызовы для государства не закончатся. Какие проблемы могут ждать наше государство и как с ними бороться – об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины и заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Александр Гладун.

К теме Какая ситуация с населением Украины: в Институте демографии озвучили нелестный прогноз

Через 15 лет нас может остаться 30 миллионов

Развязанная Россией война, что продолжается до сих пор, ощутимо усложняет работу демографов и с научной точки зрения буквально делает ее невозможной. В таких условиях демографы не владеют значительной частью информации о населении нашего государства в его международно признанных границах.

Александр Гладун Заместитель директора Института демографии У нас часть территории оккупирована, регистрация демографических событий производится не на всей территории. Ее полнота вызывает некоторые вопросы, особенно касательно регистрации смертей. Еще один момент – это очень большое количество беженцев, находящихся за границей. Там тоже происходят некие демографические процессы. Насколько они учитываются в демографической статистике – сказать сложно.

Единственное, о чем можно говорить наверняка – это снижение рождаемости и рост смертности. Такая ситуация наблюдается во всех странах, находящихся в состоянии войны.

Кроме того, для Украины в нынешней ситуации характерна большая внешняя миграция.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев оценивает ее в 6,3 миллиона. По оценкам экспертов, примерно такое же количество 5 – 6 миллионов – это внутренне перемещенные лица, которые не уехали за границу, но покинувших места своего постоянного проживания.

Во втором квартале 2023 года Институт демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи предпринял попытку провести прогнозирование демографической ситуации в Украине. Впрочем, для этого пришлось решить целый ряд проблем.

Первая из них – это оценка численности населения в начале 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России. За основу приняли данные Государственной службы статистики, но их пришлось скорректировать.

Потому что оценки численности населения тянутся от переписи населения. Перепись населения у нас была в 2001 году, поэтому к моменту оценки прошел уже 21 год. За этот период банально накопились погрешности учета демографических событий по поводу рождаемости и смертности,

– объясняет заместитель директора Институт демографии.

Кроме того, после 2001 года для Украины типична ситуация маятниковой миграции, когда люди ездили на заработки за границу, а затем возвращались в Украину. Но постепенно такая трудовая миграция перерастала в постоянную. Так что часть людей просто остались за границей, но, согласно учету, считается, что они в Украине. По оценкам экспертов, часть миграции, которая переросла в постоянную, составляет 2 – 3 миллиона человек.

По данным Государственной службы статистики, к началу 2022 года численность населения Украины составляла 41 миллион 167 тысяч человек. При этом наблюдалось огромное преимущество смертности над рождаемостью – на 100 погибших приходилось только 32 новорожденных.



Численность населения Украины в начале 2022 года / Данные Госстата

Мы скорректировали эти данные и к началу 2022 года оценили численность населения Украины примерно в 42 миллиона. Это в границах 1991 года, то есть вместе с Крымом и ОРДЛО,

– рассказал Александр Гладун.

Еще одна проблема прогнозирования – ряд гипотез, на которых такие прогнозы построены. Сам результат прогнозирования зависит от того, какие гипотезы заложены в прогнозе.

Заместитель Института демографии рассказывает, что для прогнозирования численности населения пришлось заложить прогнозы по рождаемости, смертности и миграции. Но самый первый вопрос, который нужно было решить – когда закончится война.

Ведь во время войны демографические процессы имеют свои особенности, в течение 2 – 4 лет после войны есть свои особенности. Лишь после этого периода демографические процессы более или менее стабилизируются. Тогда в этот период можно делать более или менее точные прогнозы,

– объясняет демограф.

В свой прогноз Институт демографии заложил гипотезу, что война закончится в конце 2024 – в 2025 году. На основе этой гипотезы были разработаны прогнозы о том, как будут происходить процессы рождаемости, смертности и миграции в период войны и после нее. В целом, прогноз охватывает период до 2037 года.

Александр Гладун Заместитель директора Института демографии Еще раз подчеркну, что это в границах 1991 года. По прогнозу вышло, что к началу 2037 года нас будет примерно 30,5 миллиона человек. То есть, сокращение за 15 лет – примерно 10 – 12 миллионов. Это очень стремительное сокращение населения.

Демографические проблемы после войны

Стремительное сокращение численности населения будет одной из самых больших проблем государства даже после завершения войны. Ведь согласно прогнозу Института демографии, численность населения Украины за 15 лет сократится на 10 – 12 миллионов человек.

Второй вызов – это изменение полово-возрастной структуры населения. У нас происходит старение населения, ведь рождаемость находилась на низком уровне еще до войны. На очень низком. Просто для того, чтобы не происходило сокращение населения за счет природного фактора, то есть соотношение рождаемости и смертности, нужно, чтобы 100 женщин рожали 210 – 220 детей,

– рассказывает Александр Гладун.

Вместо этого в Украине еще до полномасштабной войны 100 женщин в среднем рожали только 116 детей. Почти вдвое меньше, чем нужно, чтобы численность населения оставалась на постоянном уровне.

Александр Гладун Заместитель директора Института демографии То есть, будет продолжаться сокращение численности населения. В связи с тем, что детей будет рождаться меньше, будем наблюдать процессы старения населения.

Обратите внимание! Об этой проблеме уже говорят и на уровне украинского правительства. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью The Ukrainians заговорил о потенциальном сокращении или укрупнении заведений высшего образования.



Это связано с тотальным сокращением количества выпускников школ. Так, в 2023 году на Украине было около 360 тысяч выпускников. При этом 15 лет назад, в 2008 году этот показатель составлял 640 тысяч. Так что за 15 лет количество выпускников сократилось чуть ли не вдвое.

Еще один серьезный вызов – послевоенная миграция. Эксперты Института демографии считают неплохой ситуацию, когда из 6,3 миллиона человек, которые сейчас находятся за границей, вернется хотя бы половина.

Это такая закономерность, что чем дольше идет война, тем больше людей останутся за границей. После войны можно будет ожидать встречных миграционных потоков. То есть часть людей из-за границы вернется в Украину, а часть людей, возможно, мужья, жены которых сейчас находятся за границей, просто уедут за границу,

– рассказывает специалист.

Сейчас очень сложно спрогнозировать соотношение между этими встречными потоками. Так что некоторая неопределенность будет оставаться до конца войны.

Одна из ключевых проблем, влияющая на сокращение численности населения – низкая рождаемость. Этот показатель несколько улучшится после войны, так как произойдет так называемое компенсационное повышение рождаемости.

То есть часть людей начнет реализовывать планы по рождению детей, отложенных во время войны. Компенсационное повышение рождаемости и определенное снижение смертности будет характерно в течение 2 – 3, возможно, четырех лет после войны. После этого периода общие характеристики выйдут на довоенные тренды.

Поэтому мы ожидаем небольшое повышение рождаемости после войны, но говорить о каком-то бейби-буме не приходится. Это такое общее мнение вообще всех специалистов нашего Института, что у нас после войны не будет никакого бейби-бума,

– заявил Александр Гладун.



Статистика рождаемости в Украине (данные за 2023 год указаны только за первую половину года) / Инфографика Опендатабот

Будущее оккупированных территорий

Российская армия, пытаясь захватить Украину, буквально уничтожила целые города. Полностью стерты с лица земли бывшие Попасная, Бахмут, Макеевка и многие другие украинские города и деревни. Поэтому возникают серьезные вопросы о целесообразности их возобновления после завершения боевых действий и структуры экономики украинского Востока и Юга в целом.

Следовательно, численность и структура населения этих территорий также являются серьезным вопросом. Уже на сегодня вообще непонятно, какое количество населения находится на оккупированных территориях. Более того – какой она будет после завершения боевых действий.

Поскольку определенная часть – завезенные туда россияне, коллаборанты и участники незаконных вооруженных формирований, которые будут ликвидированы или убегут за границу. Поэтому будущее ныне оккупированных территорий будет зависеть от ряда факторов.

Александр Гладун Заместитель директора Института демографии Есть вопрос, сколько людей вернутся из-за границы, и тех, кто переселился в западные и центральные регионы с Востока Украины. Это тоже будет зависеть от продолжительности войны и от политики государства по восстановлению этих территорий. Будут ли восстанавливать города, будут ли у этих людей рабочие места.

Ключевыми вопросами специалист считает то, будет ли восстанавливать государство жилье и в каких массшатбах. А ведь если на Востоке не будет ни жилья, ни работы, люди не захотят туда возвращаться.

Особенно острым является вопрос о приграничных территориях. Ведь даже после украинской победы угроза России может оставаться. Следовательно, возникают вопросы, стоит ли вообще в зоне 20 – 30 километров от границы строить много жилья и восстанавливать промышленность.

Это все комплексная проблема, для решения которой должны быть задействованы многочисленные государственные институции. В зависимости от того, каковы планы развития территорий, можно прогнозировать возвращение людей или планировать какую-то государственную политику. Без плана восстановления тех территорий говорить о демографической ситуации или развитии этих территорий очень сложно,

– объяснил Александр Гладун.



Оккупированные части территории Украины / Скриншот с сайта DeepStateMAP

Как решить проблему дефицита рабочей силы

Уже сейчас для Украины типична ситуация дефицита рабочей силы, когда предприятиям не хватает работников. В условиях войны такая ситуация имеет логическое объяснение – часть мужчин и женщин трудоспособного возраста проходят службу в разных родах войск. Кроме того, большая часть населения уехала за границу.

После войны эта ситуация несколько изменится, ведь значительная часть военнослужащих будет демобилизована, а часть мигрантов – вернутся в Украину. Впрочем, реальная ситуация будет ясна только после завершения боевых действий, когда будет четкий план экономического восстановления государства.

Александр Гладун Заместитель директора Института демографии Если не будет хватать рабочей силы, сейчас ведутся разговоры активного привлечения мигрантов. Даже есть расчеты Министерства экономики, что нам нужно 4 – 5 миллионов мигрантов. Впрочем, эти расчеты произведены под старую структуру экономики, какой будет новая – никто не знает.

По словам специалиста, это очень большое количество людей, которых нужно кроме работы обеспечить жильем. Если и привлекать мигрантов для работы, то это будут люди преимущественно из стран Азии и Африки – тех, где уровень жизни и оплата труда ниже, чем в Украине.

Представим привлечение 4 – 5 миллионов мигрантов. Не думаю, что это будет сиюминутно, но эти люди могут составлять от 12% до 17% населения Украины. И как это повлияет на социальное, этническое, религиозное, в конце концов культурное структурное население? В основном негативно повлияет,

– подчеркивает Александр Гладун.

Он советует осторожно подходить к таким планам, ведь примеры европейских государств по политике мультикультурализма и привлечению мигрантов не оправдали себя и привели к определенным обострениям в обществе.

Потому это очень сложная проблема. Как один из вариантов, я бы рассматривал это как вахтенный метод. Привлекать людей на временную работу – они приехали, поработали и вернулись в свои страны,

– объяснил заместитель директора Института демографии.

Возвращение украинских мигрантов

Как уже отмечалось, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев оценивает внешнюю миграцию украинцев в 6,3 миллиона человек. После завершения боевых действий лишь некоторая часть этих людей вернется в Украину.

Впрочем, в Институте демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи последовательно выступают против идеи финансовой мотивации украинцев возвращаться в Украину.

Александр Гладун Заместитель директора Института демографии Представим такую ситуацию, что близится завершение боевых действий. Я тоже могу выехать на границу, там пожить месяц и сказать: "Давайте стимулируйте меня, чтобы я вернулся". Хорошо, там есть женщины, которые были эвакуированы вместе с детьми, чтобы сохранить их жизнь. Но там тоже есть и те, кто уклоняется от мобилизации. Почему им нужно платить за это деньги?

Отдельно он отметил, что некоторые страны, где поселились украинцы, сами рассматривают варианты выплатить для них подъемные, чтобы те возвращались домой. В частности, соответствующий закон в конце 2023 году подписал президент Чехии.

Но будем откровенны, не все, кто выехал, – с Востока Украины, выезжали также и из центральных и западных регионов. У этих людей есть жилье. И почему их нужно стимулировать – я тоже не понимаю. Это приведет к определенному напряжению в обществе. То есть получается так, что нужно было выехать за границу, получать там помощь, а теперь тебе еще и заплатят за то, что ты вернешься,

– объясняет Александр Гладун.

Впрочем, в противовес Чехии есть и такие страны, которые заинтересованы в том, чтобы украинцы оставались на их территории. Ведь у них тоже демографическая ситуация, при которой численность населения сокращается. Поэтому они заинтересованы вовлекать украинских граждан в свой рынок труда.

Эти страны так же не будут стимулировать украинцев возвращаться домой, а наоборот, разрабатывают политику таким образом, чтобы помочь украинцам адаптироваться и остаться.

Вместо финансовых выплат доктор экономических наук предлагает другой вариант стимулирования украинцев возвращаться домой – восстановление жилья, развитие украинской экономики, рынка труда.

Александр Гладун Заместитель директора Института демографии Именно это должно вернуть людей, понимаете? Создавать соответствующие условия в стране, чтобы люди возвращались. Также нужно улучшать условия для граждан, живущих в Украине. Для этого необходима эффективная государственная политика, а не просто выплаты за возвращение.



Численность украинцев в разных странах Европы / Данные Евростата