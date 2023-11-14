Об этом в эфире телемарафона рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова. 24 Канал. По ее словам, население нашей страны через 10 лет будет составлять от 26 до 35 миллионов.
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Что ждать
Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-либо может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали – от 26 до 35 миллионов в границах 1991 года,
– заявила она.
Кроме этого, она отметила, что о возвращении к показателю 45 миллионов украинцев речь не идет.
Либанова говорит, что это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, а также о потерях из-за высокой преждевременной смертности, особенно мужчин.
К тому же демографическая ситуация в нашей стране, как сказала директор, связана с миграцией, ныне превратившейся в главный драйвер демографической динамики.
Население Украины уже уменьшилось
По информации Международного валютного фонда, население Украины в 2023 году сократилось до 33,2 миллиона человек. Несмотря на это фонд прогнозирует постепенное возвращение украинцев из-за рубежа уже в 2024 году, однако говорится не обо всех.
По мнению Либановой, нашей стране не удастся вернуть более половины мигрантов. В то же время она считает, что государство не должно предоставлять мигрантам, покинувшим Украину из-за войны, преференции для возвращения из-за границы.
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Украинцы за границей
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в Европейском Союзе приютили украинцев, но не в равном количестве. В некоторых странах возникают проблемы с их размещением. Например, Ирландия предоставила убежище почти 100 000 беженцам. Недавно там заявили, что государство намерено разместить еще 950 украинцев в имении Глендалох в графстве Виклов. Впрочем, это решение было отменено.
Литва анонсировала обмен видом на проживание для беженцев из Украины. Документы начнут менять с ноября. Поэтому находящиеся под временной защитой беженцы уже получили сообщение, что срок действия документов истекает. Новые документы для украинцев будут действовать до 4 марта 2025 года.
- Женщины активно открывают свой бизнес в Польше. Среди опрошенных украинок 73% участниц отметили, что планируют начинать бизнес в сфере образования, консультирования, сферы красоты, фотографии, туризма и дизайна.