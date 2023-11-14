Про це в ефірі телемарафону розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова, пише 24 Канал. За її словами населення нашої країни через 10 років буде становити від 26 до 35 мільйонів.
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Що очікувати
Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, – від 26 до 35 мільйонів у кордонах 1991 року,
– заявила вона.
Окрім цього, вона зауважила, що про повернення до показника 45 мільйонів українців не йдеться.
Лібанова каже, що це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, а також про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків.
До того ж демографічна ситуація в нашій країні, як сказала директорка, пов'язана з міграцією, яка нині перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки.
Населення України вже зменшилось
За інформацією Міжнародного валютного фонду, населення України у 2023 році скоротилося до 33,2 мільйона осіб. Незважаючи на це, фонд прогнозує поступове поверння українців з-за кордону вже у 2024 році, проте мовиться не про всіх.
На думку Лібанової, нашій країні не вдасться повернути понад половину мігрантів. Водночас вона вважає, що держава не повинна надавати мігрантам, які покинули Україну через війну, преференції для повернення з-за кордону.
До слова У країнах ЄС побільшало біженців — за вересень їх кількість збільшилася на 31,9 тисячі осіб
Українці за кордоном
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в Європейському Союзі прихистили українців, але не в рівній кількості. В деяких країнах виникають проблеми з їх розміщенням. Наприклад, Ірландія надала прихисток майже 100 000 біженцям. Нещодавно там заявили, що держава має намір розмістити ще 950 українців у маєтку Глендалох у графстві Віклов. Втім, це рішення скасували.
Литва анонсувала обмін посвідок на проживання для біженців з України. Документи почнуть міняти з листопада. Тому біженці, які перебувають під тимчасовим захистом, вже отримали повідомлення, що термін дії документів спливає. Нові документи для українців будуть чинними до 4 березня 2025 року.
- Жінки активно відкривають свій бізнес в Польщі. Серед опитаних українок 73% учасниць зазначили, що планують починати бізнес у сфері освіти, консультування, сфера краси, фотографії, туризму та дизайну.