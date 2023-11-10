Куда выезжали больше всего

По сравнению с концом августа 2023 года количество беженцев из Украины в ЕС увеличилось на 31 920 человек. Это 0,8% от общего количества с начала полномасштабного вторжения. Для сравнения, в августе прирост составил 41,3 тысячи человек. В июле и июне – по 45,9 и 45,8 тысячи человек.

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В сентябре самый большой абсолютный прирост переселенцев наблюдался в Германии – там поселились 19 205, это +1,6% от общего количества в месяц. Среди лидеров также Нидерланды, которые приняли 3 685 человек – то есть +2,8%, и Ирландии, приютившей 2 875 украинцев, то есть +3,2%.

Где сокращается количество беженцев

Пять стран в сентябре зафиксировали уменьшение количества находящихся под временной защитой лиц.

Среди них:

Чехия, где количество беженцев уменьшилось на 7 125 человек, то есть 2%;

Франция, где количество беженцев уменьшилось на 2 155, то есть 3,2%;

Польша, где количество беженцев уменьшилось на 1 895, то есть 0,2%;

Словения, где количество беженцев уменьшилось на 405, то есть 4,6%;

Люксембург, где количество беженцев уменьшилось на 10, то есть 0,2%.

Важно! 28 сентября 2023 года Европейский совет согласовал продлить временную защиту для лиц, бежавших от войны России против Украины, с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.

Данные касаются лиц, которым был присвоен статус временной защиты.

На 30 сентября 2023 года граждане Украины составляли более 98% от общего числа лиц под временной защитой. Взрослые женщины составляли около половины (46,5%) лиц под временной защитой в ЕС. Дети составляли не более трети (33,7%), тогда как взрослые мужчины составляли менее одной пятой (19,9%) от общего количества.