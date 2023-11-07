Где самые высокие выплаты в Европе

По состоянию на сейчас, украинские беженцы могут легко устроиться на работу за границей, благодаря упрощенной системе трудоустройства. Льготы предоставляются при условии, что украинец получил временную защиту от страны, в которую приехал.

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В каких странах самые высокие выплаты:

Бельгия

В этой стране выплаты зависят от семейного статуса особы. Если гражданин одинок, он может получать – 1 139,97 евро в месяц. В случае, когда в семье два человека, их выплаты на особу составляют 758,64 евро. Дети также имеют право на пособие. Несовершеннолетнее лицо может получить от 150 до 220 евро.

Обратите внимание! Ежемесячные выплаты на семью в Бельгии не могут превышать 1 537,9 евро.

Ирландия

В этой стране, вне денежной помощи, украинцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь, школьное образование и языковые курсы. Более того, украинские беженцы могут быть официально трудоустроены. На размер выплат влияет возраст человека. Сейчас украинцы получают такую денежную помощь:

лица в возрасте 18 – 24 года, проживающие самостоятельно имеют еженедельно 206 евро, если они часть семьи – 117,7 евро;

от 23 лет – 206 евро в неделю.

Также дополнительные выплаты предоставляются за недееспособных лиц в семье. Если на попечении совершеннолетний человек эта сумма составляет 138 евро в неделю, ребенок до 16 лет – 140 евро.

Норвегия

Выплаты зависят от того, чем именно украинцы занимаются внутри страны. К примеру, во время интеграции и посещения языковых курсов ежемесячное пособие составляет – 1 400 евро. После прохождения этого этапа выплаты сокращаются до 650 евро для взрослых и от 250 до 350 евро для детей.

Заметьте! Вне выплат Норвегия предоставляет украинцам весомый соцпакет и возможность официального трудоустройства.