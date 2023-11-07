Ситуация на рынке газа

В 2023 году потребители используют гораздо меньше газа. Показатели потребления сейчас снизились на 13 миллионов кубометров в сутки.

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В Минэнерго говорят, что сокращение объемов использованного сырья это положительная тенденция. Благодаря накоплениям Украина сможет быстрее становиться энергонезависимой.

Это позволяет активно накапливать запасы топлива в хранилищах – сейчас в ПХГ более 16 миллиардов кубометров голубого топлива.

– сообщают в Минэнерго

Согласно опубликованным данным, энергетические предприятия продолжают работу в штатном режиме. Украина накопила достаточное количество газа и мазута для нормальной деятельности предприятий.

В настоящее время украинская промышленность производит достаточно электроэнергии для бесперебойного обеспечения потребителей и производств. Более того, сырье экспортируется за границу.

Достаточно ли газа в украинских хранилищах

Еще в начале октября в украинских хранилищах находилось достаточно газа – 15,75 миллиарда кубометров. Для сравнения, перед зимой прошлого года в Украине было всего 14 миллиардов кубометров.

Глава "Нафтогаза" – Алексей Чернышев заверил, что нынешних запасов газа на отопительный сезон точно хватит. Дефицит мощности энергетических предприятий к концу 2023 года не должен превысить 5%.