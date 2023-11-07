Как будут финансировать субсидии

В Минсоцполитики был предложен новый формат финансирования субсидий во время военного положения. Идея состоит в том, что согласно действующему законодательству, на такие бюджетные расходы можно привлекать не только государственные средства, но и деньги международных организаций.

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То есть для дополнительного финансирования субсидий планируют привлекать донорские учреждения. Чтобы отрегулировать механизм осуществления операций, будет использоваться меморандум, в котором укажут права и обязанности сторон. Сейчас это соглашение должно заключаться между Министерством социальной политики или ПФУ и иностранной организацией.

Следует отметить, что для некоторых механизмов будут привлекаться посторонние организации. К примеру, АО "Укрпочта" для обработки персональных данных.

Субсидии в 2024 году

В проекте бюджета на 2024 год на субсидии заложено 49,9 миллиарда гривен. Эта сумма на 12 миллиардов больше, чем в этом году. Согласно плану, субсидию в следующем году получат 3,2 миллиона домохозяйств.

Следует понимать, что, несмотря на продление моратория на повышение тарифов ЖКУ, количество малообеспеченных лиц в Украине растет. Соответственно возникает потребность в дополнительном финансировании субсидий.