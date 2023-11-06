Изменения на валютном рынке

НБУ отмечает, что после октябрьских изменений произошел повышенный спрос на валюту. Однако эта ситуация была ожидаемой, и поэтому рынок был готов к этим событиям.

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25 октября прошло заседание КМП. В результате обсуждения было решено снизить учетную ставку с 20 до 16%.

Через несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках. Сохранение устойчивости валютного рынка будет положительно влиять на курсовые и инфляционные ожидания.

– сообщают в НБУ

Сейчас на финансовом рынке ситуация стабильная. Хотя курс колеблется, эти изменения незначительны. Украинцы начинают совершать больше финансовых операций и это положительно влияет на экономический сектор. За последний месяц курс упал с 36,57 гривны до 36,17 гривен за доллар

Есть ли угроза стабильности финансового рынка

Безусловно, на финансовый рынок оказывают влияние события на фронте. Последние масштабные колебания возникли из-за обстрелов и закрытия "зернового коридора". Значительными рисками на финансовом рынке остаются возможные ракетные атаки со стороны России на критическую инфраструктуру.

Обострилась и проблема с задержками возврата валютной выручки отдельными экспортерами. Кроме того, за последние месяцы ослабла ритмичность поступления международной помощи. То, что эти риски пока не реализовались в полном объеме, не свидетельствует, что при принятии монетарных решений их следует оставлять без внимания.

– подчеркивают представители НБУ

Следует понимать, что реализация возможных рисков уменьшает поступление валюты в Украину. А это, в свою очередь, снижает курсовую устойчивость.