Ситуація на ринку газу

У 2023 році споживачі використовують набагато менше газу. Показники споживання зараз зменшились на 13 мільйонів кубометрів на добу.

Читайте також Зростання кількості субсидій: як збільшуватимуть фінансування пільг

У Міненерго кажуть, що скорочення обсягів використаної сировини, це позитивна тенденція. Завдяки накопиченням Україна зможе швидше ставати енергонезалежною.

Це дозволяє активно накопичувати запаси палива у сховищах – наразі у ПСГ понад 16 мільярдів кубометрів блакитного палива.

– повідомляють у Міненерго

Відповідно до опублікованих даних, зараз енергетичні підприємства працюють у штатному режимі. Україна накопичила достатньо газу та мазуту для нормальної роботи підприємств.

Наразі, українська промисловість виробляє достатньо електроенергії для безперебійного забезпечення споживачів і виробництв. Щобільше, сировина експортується за кордон.

Чи достатньо газу в українських сховищах

Ще на початку жовтня, в українських сховищах знаходилось достатньо газу – 15,75 мільярда кубометрів. Для порівняння, перед тогорічною зимою в Україні було усього 14 мільярдів кубометрів.

Голова "Нафтогазу" – Олексій Чернишов запевнив, що теперішніх запасів газу на опалювальний сезон точно вистачить. Дефіцит потужності енергетичних підприємств на кінець 2023 року не має перевищити 5%.