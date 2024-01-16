Для оккупационных войск главной целью остается окружение Авдеевки в Донецкой области. Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании.
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Окружение Авдеевки – ключевое направление усилий армии России
Разведчики заявили, что несмотря на достигнутый в конце декабря 2023 прогресс в захвате Марьинки Донецкой области, Россия не смогла извлечь выгоду и продвинуться ни на запад в сторону Курахового, ни на юг в сторону Новомихайловки.
По данным британской разведки, вероятно, оцепление Авдеевки, останется ключевым направлением усилий россиян.
Аналитики британской разведки отметили, что на сегодняшний день Россия достигла очень ограниченных территориальных завоеваний ценой значительных потерь как в технике, так и в личном составе.
Поселок Степное на севере остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к Авдеевскому маршруту поставок. Попытки России изолировать город маловероятны по крайней мере в течение следующей недели,
– отмечают в Минобороны Британии.
Что происходит на Авдеевском направлении: последние новости
- Начав зимнее наступление, россияне не достигли своих целей, однако отступать захватчики не планируют, а в некоторых направлениях даже усиливают давление. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко добавил, что оккупантам нужны победы накануне так называемых президентских выборов. Для этого они сконцентрировались на приоритетных направлениях.
- "В перспективе именно Авдеевка может стать для россиян кульминацией зимнего пришествия. Сейчас они готовят силы к так называемым президентским выборам, поэтому пытаются увеличить давление именно на Авдеевку. Их приоритет – окружить и захватить город», – подчеркнул военный обозреватель.
- 15 января стало известно, что бойцы Сил обороны обнаружили и эффектно обезвредили группу российских военных, пытавшихся проводить разведку вблизи Авдеевки Донецкой области
- Украинские военные из 47-й отдельной механизированной бригады рассказали, что тот факт, что остатки частной военной компании "Вагнера" перебросили на Авдеевское направление, подтверждает один из шевронов террористов, на котором указана присущая для них надпись.