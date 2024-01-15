Сейчас приспешники погибшего "повара Путина" штурмуют позиции наших военных в самых горячих точках. Таким образом Кремль избавляется от остатков людей, верных Пригожину.

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Экс-вагнеровцы теперь воюют под Авдеевкой

Украинские военные из 47 отдельной механизированной бригады рассказали, что тот факт, что остатки частной военной компании "Вагнера" перебросили на Авдеевское направление, подтверждает один из шевронов террористов, на котором указано "курим, пляшем и *башем".



Экс-вагнеровцев заметили на Авдеевском направлении / Фото с фейсбук-страницы 47 отдельной механизированной бригады

Наши защитники также подчеркнули, что исполнили желание россиян "потанцевать". Военные заверили, что благодаря нашим бойцам из роты ударных беспилотных летательных аппаратов 47 омбр россияне теперь танцуют вместе с Кобзоном и Пригожиным в аду.

Какая судьба вагнеровцев сейчас