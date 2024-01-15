Сейчас приспешники погибшего "повара Путина" штурмуют позиции наших военных в самых горячих точках. Таким образом Кремль избавляется от остатков людей, верных Пригожину.
Смотрите также Ставил GPS-трекеры на энергообъекты: в Ровненской области задержали вагнеровца
Экс-вагнеровцы теперь воюют под Авдеевкой
Украинские военные из 47 отдельной механизированной бригады рассказали, что тот факт, что остатки частной военной компании "Вагнера" перебросили на Авдеевское направление, подтверждает один из шевронов террористов, на котором указано "курим, пляшем и *башем".
Экс-вагнеровцев заметили на Авдеевском направлении / Фото с фейсбук-страницы 47 отдельной механизированной бригады
Наши защитники также подчеркнули, что исполнили желание россиян "потанцевать". Военные заверили, что благодаря нашим бойцам из роты ударных беспилотных летательных аппаратов 47 омбр россияне теперь танцуют вместе с Кобзоном и Пригожиным в аду.
Какая судьба вагнеровцев сейчас
- В зоне боевых действий начали появляться российские подразделения "Шторм V". Следует отметить, что большинство этих подразделений состоят из бывших наемников, связанных с известной частной военной компанией Вагнера. Примечательно, что эти подразделения прошли ребрендинг и находятся в непосредственном подчинении Минобороны России.
- Кроме того, Кремль принял меры для реабилитации наемников "Вагнера". Отметим, что теперь эти люди официально признаются ветеранами и предоставляются соответствующие льготы. Более того, частная военная компания "Вагнера" также включена в структуру управления Росгвардии.
- В то же время часть бывших вагнеровцев встала на сторону против российского диктатора Владимира Путина. В частности, эти люди присоединились к "Русскому добровольческому корпусу" и сейчас воюют против армии страны-агрессора.
- Нашел пристройку части бывших вагнеровцев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он создал отряд внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси под названием "Торнадо", в который, вероятно, вошли боевики ЧВК "Вагнера"